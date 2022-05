Casillas rende-se à exibição de Courtois em Paris: "Há muito tempo que não via..."

Ex-futebolista espanhol elogiou o desempenho do belga

Um dos que torcia pela vitória do Real Madrid, Iker Casillas, lendário guarda-redes merengue, salientou de sobremaneira a exibição de Thibaut Courtois na final da Liga dos Campeões, diante do Liverpool, vital para manter a baliza blanca inviolada.

"Há muito tempo que não via um guarda-redes tão decisivo numa final da Champions League", escreveu o ex-guardião espanhol do FC Porto, no Twitter, poucos minutos depois do Real Madrid conquistar a 14.ª Orelhuda do bem extenso palmarés.

O guarda-redes internacional belga terminou esta época com chave de ouro, coletiva e individual, ao realizar uma performance assinalável entre os postes no Stade de France, negando golos a Mané, Salah, Diogo Jota, e ao erguer o "caneco".