Casillas "infiltrou-se" no Bernabéu para assistir a um "jogo épico" contra o PSG

Iker Casillas, antigo guarda-redes do Real, usou um disfarce para evitar atenções

Presença do ex-guardião mítico do clube espanhol nas bancadas não foi percetível - tal era o disfarce - até que o próprio a revelou na rede social Twitter

A noite galática do Real Madrid na segunda mão dos "oitavos" da Champions, que ditou a eliminação do PSG, foi vivida bem de perto por uma lenda merengue, que passou totalmente despercebida entre a audiência no Estádio Santiago Bernabéu.

Entre as mais de 60 mil pessoas, que testemunharam a exibição portentosa de Karim Benzema e a passagem aos "quartos" da liga milionária, esteve Iker Casillas. O antigo guarda-redes do Real, outrora protagonista em campo, usou um disfarce para evitar atenções: chapéu, óculos e um lenço a cobrir grande parte do rosto.

"Para mim foi um jogo épico hoje no Bernabéu! As pessoas ficaram entusiasmadas e felizes com a passagem para os quartos de final! Alegria total! #HalaMadrid", escreveu Iker Casillas, na rede social Twitter, na madrugada após o desafio europeu.

Ás entre os postes, o ex-guardião mostrou agora dotes na arte do disfarce. Não fosse esta publicação e sua presença no Estádio Bernabéu não teria sido conhecida.