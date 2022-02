Casemiro com mensagem para Mbappé: "Desejo-lhe a melhor das sortes"

Internacional brasileiro vai falhar encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, juntamente com Mendy

A possível transferência de Mbappé para o Real Madrid é uma novela que já tem meses e, no final do encontro do Parque dos Príncipes, que o próprio francês resolveu, Casemiro deixou muitos elogios para uma das estrelas do desporto-rei.

"Estamos cansados de falar. Para aqueles que gostam de futebol, é uma honra falar de um jogador como ele, um jogador de grande qualidade, um grande talento. Desejo-lhe a melhor das sortes", afirmou, no final do jogo, que acabou com vitória do PSG, por 1-0.

Recorde-se que Casemiro é uma de duas ausências para o encontro da segunda mão, marcado para março, devido à acumulação de amarelos. Mendy é a outra baixa confirmada para Ancelotti.