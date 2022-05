Carlo Ancelotti torna-se recordista em finais da Champions

Treinador italiano marcará presença na final da prova pela quinta vez.

Com o apuramento do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, depois de eliminar o Manchester City nas meias-finais, com um triunfo por 3-1, após prolongamento, Carlo Ancelotti tornou-se o treinador com mais presenças em finais da competição: cinco (Milan - 2003, 2005 e 2007 - e Real Madrid - 2014 e 2022).

O técnico italiano ultrapassa assim Jurgen Klopp (Borussia Dortmund - 2013 - e Liverpool - 2018, 2019 e 2022), Marcelo Lippi (Juventus - 1996, 1997, 1998 e 2003 -) e Alex Ferguson (Manchester United - 1999, 2008, 2009 e 2011), todos com quatro finais.