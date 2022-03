Cancelo "está doente" e De Bruyne "talvez" falhe o Sporting, revela Guardiola

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, fez esta terça-feira a antevisão ao embate com o Sporting (20h00 de quarta-feira), relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ausências: "Zinchenko está pronto. Não é um período fácil para ele, mas ele está pronto se tiver de jogar. Não temos muitos jogadores, temos 14 disponíveis. O Kyle [Walker] está suspenso e o João Cancelo está doente."

Walker castigado pela UEFA: "Ganhámos 5-0, mas o futebol é imprevisível. Vamos jogar com a melhor equipa possível. Temos de adaptar. Não sei quem vai ser titular no lado direito. O Walker mereceu o castigo. Ele mereceu ser suspenso por três jogos. Ainda estou zangado com ele. Fez uma coisa estúpida. Ele sabe. Frente ao Leipzig teve esta ação quando estávamos qualificados e mereceu ser suspenso. O clube interpôs recurso, não concordo. Espero que tenha aprendido."

Vantagem confortável: "Imagino o orgulho dos jogadores do Sporting, que vão querer jogar bem. Temos vantagem de 5-0, mas não podemos cometer erros, temos de tentar ganhar o jogo."

De Bruyne vai jogar? "Talvez não jogue por estar em risco de suspensão, veremos. Quanto ao Nathan Aké é demasiado arriscado jogar amanhã, não podemos perder outro central sabendo que o Rúben Dias está fora tanto tempo."