Curiosa publicação do português a propósito do sorteio dos oitavos de final da Champions.

O Manchester United vai medir forças com o Atlético nos oitavos de final da Champions, depois de um sorteio que teve de ser repetido esta segunda-feira, devido a problemas técnicos assumidos pela UEFA.

Uma situação caricata e encarada com bom humor por parte de Bruno Fernandes. O médio dos red devils recorreu às redes sociais para comentar o duelo com o campeão espanhol, que deixou o FC Porto pelo caminho na fase de grupos. "A que horas é a terceira ronda do sorteio?", questionou o internacional português no Twitter.