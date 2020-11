Bruno Fernandes entrou a todo o gás e bisou na goleada do Manchester United

"Red devils" venceram Basaksehir por 4-1 em Old Trafford.

O Manchester United deu esta terça-feira um passo importante nas contas do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao receber e golear o Basaksehir por 4-1, em partida da quarta jornada da fase de grupos.

Depois do desaire na Turquia, os "red devils" começaram a vingança por intermédio do português Bruno Fernandes: uma "bomba" aos sete minutos e outro golo aos 19' deram uma vantagem confortável à equipa inglesa, que dilatou aos 35', graças a um penálti convertido por Rashford.

Turuc reduziu para os visitantes, aos 75', mas Daniel James, aos 90+2', fez o quarto para o United e fixou o resultado final.

No outro encontro do grupo H, Neymar foi o autor do golo que deu a vitória ao PSG sobre o Leipzig, por 1-0, no Parque dos Príncipes.

O Manchester United lidera o grupo, com nove pontos, seguido de PSG e Leipzig, ambos com seis pontos. O Basaksehir é quarto classificado, com três pontos somados.