Brugge em alta na Champions: "Podemos fazer grandes coisas"

Declarações de Carl Hoefkens, treinador do Club Brugge, após a vitória (2-0) na receção ao Atlético de Madrid, a contar para a terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, no qual a equipa belga lidera com nove pontos.

Vitória diante do Atlético: "Há uma determinação inacreditável nesta equipa, acreditamos que podemos fazer grandes coisas [na Liga dos Campeões]. Vamos fazer tudo para lá chegar. Tudo. Eu disse desde o primeiro jogo, antes do Leverkusen, que não queria ser o treinador que entra no camarim depois do jogo e diz: 'Hoje havia mais para fazer'. Quase que odeio isso. Trata-se de dar tudo. Podemos nem sempre fazer um jogo de topo, mas conseguimos um resultado escaldante".

Fórmula de sucesso? "Contra o Atlético, tratou-se de lutar e trabalhar uns para os outros, sempre com a intenção de seguir em frente e jogar bom futebol. O Atlético fez bem o seu trabalho. Eles sabiam exactamente como jogaríamos. Se conseguimos uma resposta a isso enquanto equipa, então é um enorme sucesso para todos".