Boicote russo da UEFA vale fase de grupos da Champions para Celtic ou Rangers

Celtic empatou 1-1 no domingo com o Rangers e está perto de se sagrar campeão

A UEFA anunciou que as equipas russas não participarão em competições europeias em 2022/23

A luta pela conquista da Liga escocesa ganhou esta segunda-feira novos motivos para ser acompanhada.

Na sequência da UEFA ter anunciado que as equipas russas estão impedidas de participar em competições europeias na próxima época, quem se sagrar campeão na Escócia garantirá um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2022/23.

Com a decisão, a vaga que anteriormente pertencia ao campeão da Liga russa passou para a Escócia, cujo 11º lugar no ranking europeu era o mais alto da lista sem qualquer equipa com entrada direta na fase de grupos da liga milionária.

O Celtic, de Jota, extremo emprestado pelo Benfica, é a equipa mais bem posicionada para garantir a presença na próxima Liga dos Campeões, estando a quatro pontos de se sagrar campeão escocês após ter empatado 1-1 no 'Old Firm', no domingo.

O Rangers, por outro lado, é segundo classificado, com menos seis pontos do que o rival, e ainda sonha com a revalidação do título da época passada, isto quando restam apenas três jornadas por disputar no campeonato.

No sábado, o Celtic recebe o terceiro classificado Hearts na 36ª jornada da Liga escocesa, ao passo que o Rangers joga em casa com o Dundee no dia seguinte.