Duas boas notícias para Simeone e o Atlético antes do jogo com o FC Porto

Recuperação do central Giménez ganha ainda mais importância com a lesão de Savic

O jogo é decisivo e, na visita ao Dragão, Diego Simeone já sabe que vai poder contar com dois reforços de última hora: Yannick Ferreira Carrasco e José Giménez.

Depois da derrota caseira com o Maiorca, a contar para o campeonato espanhol, Simeone tem, por fim, duas boas notícias neste fim de semana também marcado pela lesão de Savic.

Precisamente, a recuperação do internacional uruguaio até pode ser ainda mais importante, pois Simeone não vai poder contar, também, com Felipe no Dragão, depois da expulsão do central brasileiro em Anfield.