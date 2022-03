"Bernardo Silva? Quero-o muito feliz, seja aqui ou noutro lugar que escolher"

Declarações de Gabriel Jesus, jogador do Manchester City, na entrevista rápida da Eleven Sports, após o jogo com o Sporting (0-0), da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, disputado no Estádio Etihad, em Manchester:

Análise: "Entrámos em campo para fazermos o nosso trabalho, sabendo que tínhamos uma vantagem de cinco golos. Tentar ganhar e jogar futebol. Infelizmente não vencemos, mas estamos classificados."

Próxima eliminatória: "Qualquer adversário que vier vai ser muito difícil, pois é a Liga dos Campeões. Temos de jogar da nossa forma e procurar sempre a vitória."

Bernardo Silva: "Tenho muito carinho pelo Bernardo Silva, com quem me dou bem. Quero-o muito feliz, seja aqui ou noutro lugar que escolher. É óbvio que quero continuar a jogar com ele."

