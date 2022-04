Bernardo Silva após triunfo sobre o Real Madrid: "Foi frustrante, tivemos azar"

Declarações de Bernardo Silva após o triunfo do Manchester City sobre o Real Madrid, por 4-3, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, realizado em Inglaterra.

Bernardo Silva foi considerado o melhor jogador em campo no triunfo do Manchester City sobre o Real Madrid, por 4-3, em jogo da primeira mão das meias-finais da Champions. Após a partida, o internacional português considerou o resultado curto, tendo em conta as exibições e oportunidades de golo de ambas as equipas.

"Acho que fomos muito bons nos primeiros 20 minutos, na forma como pressionámos, como controlámos o jogo, na forma como criámos ocasiões de golo. Durante os 90 minutos sentimos que poderíamos ter ganho com um melhor resultado. Infelizmente não conseguimos ganhar maior vantagem", começou por dizer o jogador dos "citizens".

"Foi frustrante, estávamos a controlar muito bem o jogo com a posse de bola, sem permitir contra-ataques. O golo surgiu do nada, tivemos azar. O Real Madrid é uma equipa que não precisa de muito para causar estragos. Criámos muito mais ocasiões de golo do que eles, mas no final o que fica é um 4-3. É uma equipa especial, tem talento na frente para fazer muito com pouco", concluiu Bernardo.

Para recordar fica o golaço do internacional português, aos 74 minutos: