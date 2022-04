Bernardo Silva e a meta na Champions: "Queremos mesmo chegar lá, é o que falta"

Médio ofensivo português do Manchester City foi o porta-voz da equipa inglesa na antevisão ao primeiro duelo com o campeão espanhol nos quartos de final da Champions.

Agressividade no ataque ao portador da bola: "Isso é algo que não podemos controlar, o melhor que temos a fazer é focar-nos no nosso jogo ao mais alto nível e vencê-los dentro de campo. O resto diz respeito aos árbitros."

Estratégia do Atlético para a primeira mão: "Não sabemos bem o que vamos encontrar, se vão pressionar alto ou se vão esperar por nós mais baixos no terreno. Vão ser agressivos, sem dar muitos espaços. Vai ser apertado, não ser um jogo aberto, está fora de questão. Os pormenores são importantes. Não esperamos um jogo aberto."

Diferença de futebol: "É uma equipa com alguns dos melhores jogadores do mundo. Não é comparável. A maioria não joga como o Atlético e isso torna o jogo diferente. Eles são muito competitivos, organizados, com um estilo muito específico de jogo. Não foi fácil para o United há umas semanas e não foi fácil para o Liverpool há dois anos. Não vai ser fácil para nós, mas se seguirmos o plano do Pep, pode funcionar."

Vencer a Liga dos Campeões: "Não é apenas mais um jogo. O clube nunca ganhou [a competição]. A maioria de nós nunca ganhou e queremos mesmo chegar lá, porque é o que falta. A pressão está sempre presente e sabemos que os adeptos esperam um bom desempenho. Aprendemos com erros e estamos preparados."