Bernardo Silva elogia o "incrível" Cancelo e revela: "Agora com Rúben Dias..."

Bernardo Silva deixou elogios ao compatriota após a vitória na Champions e não esqueceu Rúben Dias.

Bernardo Silva e João Cancelo estiveram esta quarta-feira em foco no vitória (2-0) do Manchester City em casa do Borussia Monchengladbach, na primeira mão dos oitavos de final da Champions. O médio abriu o marcador, de cabeça, e ainda assistiu Gabriel Jesus para o resultado final.

"Foi um bom jogo da nossa parte. Sabemos como esta competição é difícil. Tentámos jogar simples, sem cometer erros. Boa vitória, mais ainda não está terminado", disse Bernardo Silva à BT Sport.

"Habitualmente não sou mortífero de cabeça. Tento praticar muito, especialmente agora com Rúben Dias. Fazemos competição a ver quem faz mais golos de cabeça. Penso que hoje tive sorte pelo facto de o João [Cancelo] me servir com aquela grande bola. Estou feliz por marcar e ajudar a equipa", elogiou o internacional português, lembrando depois os tempos de Benfica.

"O João é um jogador incrível. Joguei com ele sete anos no Benfica e somos da mesma geração. Conheço-o muito bem. Temos uma boa ligação. Ele sabe o meu timing e sei o quão bom ele é a colocar aquelas bolas. Foi um bom golo. Está a fazer uma grande época e ficou feliz por ele", rematou.