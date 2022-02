Bernardo e Cancelo na equipa da semana da Champions

Manchester City, que goleou em Alvalade, por 0-5, tem cinco representantes, num onze que conta ainda com três jogadores do Liverpool

O triunfo do Manchester City, por 0-5, em Alvalade, ajudou a que a equipa de Pep Guardiola dominasse o onze da semana da Champions, com dois portugueses à cabeça.

Bernardo Silva e João Cancelo fazem parte da equipa ideal da primeira semana de oitavos-de-final da Champions, estando o lateral na direita, apesar de ter jogado a maior parte do tempo na esquerda, diante do Sporting.

O City é o grande dominador, com cinco representantes, mas há também três elementos do Liverpool, que bateu o Inter, em Milão, por 0-2. Real Madrid e PSG são as outras equipas representadas.