Benzema junta-se a Lewandowski na lista de goleadores da Liga dos Campeões

Na presente edição da Champions, Benzema, que cumpre a 13.ª época nos merengues, ultrapassou Lewandowski, que contabiliza 13 contra 15 do francês.

Karim Benzema apanhou Robert Lewandowski no terceiro lugar de melhores marcadores da Liga dos Campeões, ao anotar o terceiro golo do Real Madrid no triunfo frente ao Manchester City (3-1).

No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o internacional francês, de 34 anos, marcou o 15.º golo na prova na presente temporada, aos 95 minutos, após converter com sucesso um penálti, no prolongamento, que valeu o apuramento dos merengues para a final, diante do Liverpool.

O avançado do Real Madrid apanhou o ponta de lança do Bayern, tendo agora ambos 86 golos, mas ainda longe do argentino Lionel Messi (125), do Paris Saint-Germain, e do português Cristiano Ronaldo (140), do Manchester United.

