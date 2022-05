Benzema eleito o melhor jogador da Champions, Vinícius Jr o melhor jovem

Eleição feita por um conjunto de peritos da UEFA.

O futebolista internacional francês Karim Benzema foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões 2021/22 por um conjunto de peritos da UEFA, anunciou esta terça-feira o organismo que rege o desporto-rei na Europa.

O avançado de 34 anos do Real Madrid, que conquistou sábado o máximo título continental pela 14.ª vez, em Paris, diante do Liverpool (1-0), foi o melhor marcador da competição, com 15 golos, incluindo dois hat-tricks (três golos no mesmo jogo) e um "bis" (dois).

Benzema, que celebrou a sua quinta "Champions", está entre os melhores marcadores de sempre da prova mais importante da UEFA, só atrás do português Cristiano Ronaldo (140) e do argentino Messi (125), em igualdade com o polaco Lewansowski (86).

O colega brasileiro nos merengues Vinicius Júnior, marcador do golo decisivo na final de Paris, foi eleito o melhor jovem da competição.

O júri da UEFA nomeou também o onze da prova:

Courtois (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Rudiger (Chelsea), Van Dijk (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Liverpool), Modric (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) e Vinicius Jr. (Real Madrid)