Benzema, a "força mental" no penálti e uma promessa: "Vamos fazer algo mágico..."

Benzema, avançado francês do Real Madrid

Declarações do avançado francês do Real Madrid em reação à derrota, por 4-3, ante o Manchester City, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, no qual marcou dois golos

Apoio pedido: "Uma derrota nunca é boa porque temos ambição de ganhar esta Champions. O mais importante é que nunca se baixou os braços até ao final. Agora precisamos, mais do que nunca, dos adeptos no Bernabéu. E vamos fazer algo mágico, que é ganhar."

Reparos à atitude: "Estamos a competir num nível muito elevado. Se entramos num jogo sem confiança, e encostados lá atrás... O Manchester City é uma grande equipa, a jogar em casa, pressionou muito e marcou dois golos. No início faltou um pouco de tudo: ambição, pressão, confiança... Se conseguimos fazê-lo depois dos 25 minutos, poderíamos ter feito desde o início."

Penálti convertido à Panenka: "Sempre tive essa ideia na cabeça. Se nunca tentares marcar um penálti, nunca vais falhar. É ter força mental e já está. Tenho muita autoconfiança."