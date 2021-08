Benfica vence PSV na primeira mão do play off da Liga dos Campeões

Benfica venceu PSV por 2-1

O Benfica venceu o PSV, por 2-1, na primeira mão do play off da Liga dos Campeões. A equipa encarnada esteve a vencer, por 2-0, com golos de Rafa (10') e Weigl (42).

Na segunda parte, Gapko fez o golo da equipa neerlandesa, com um remate de meia-distância aos 51 minutos.

A segunda mão, marcada para Eindhoven, terá lugar terça-feira, a 24 de agosto.

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - PSV Eindhoven, 2-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Rafa, 10 minutos.

2-0, Weigl, 42.

2-1, Cody Gakpo, 51.

Equipas:

- Benfica: Vlachodimos, Lucas Veríssimo, Otamendi, Morato, Diogo Gonçalves (Meité, 73), Weigl (Everton, 71), João Mário (Taarabt, 86), Grimaldo, Rafa, Pizzi (André Almeida, 72) e Yaremchuk (Gonçalo Ramos, 71).

(Suplentes: Helton Leite, Gilberto, André Almeida, Gil Dias, Florentino, Meité, Taarabt, Gedson, Everton, Waldschmidt, Gonçalo Ramos e Vinícius).

Treinador: Jorge Jesus.

- PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, André Ramalho, Boscagli (Obispo, 64), Philipp Max (Jordan Teze, 89), Marco van Ginkel (Propper, 65), Sangaré, Madueke (Bruma, 74), Gotze, Cody Gakpo e Zahavi (Vertessen, 89).

(Suplentes: Mvogo, Aron van Lare, Jordan Teze, Obispo, Oppegard, Propper, Ryan Thomas, Mauro Júnior, Bruma, Vertessen e Fodé Fofana).

Treinador: Roger Schmidt.

Árbitro: Felix Brych (Alemanha).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marco van Ginkel (57), Otamendi (58), Rafa (61), André Almeida (75), Meité (86), Obispo (88) e Gonçalo Ramos (90+2).

Assistência: Cerca de 20.000 espetadores.