Benfica susteve Bayern mas acabou goleado, Ronaldo volta a salvar o United

Terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões encerrou-se esta quarta-feira.

O Benfica averbou esta quarta-feira a primeira derrota no Grupo E da Liga dos Campeões, diante do líder Bayern, numa terceira jornada na qual o português Cristiano Ronaldo foi novamente decisivo numa reviravolta do Manchester United.

No Estádio da Luz, os encarnados sustiveram durante 70 minutos o ímpeto ofensivo daquela que é, provavelmente, a melhor equipa do mundo, mas acabaram por ser goleados por 4-0, com dois golos de Leroy Sané, um de Robert Lewandowski e um autogolo do recém-entrado Everton.

Numa partida em que Manuel Neuer se tornou o quarto jogador da história do Bayern a atingir os 100 jogos na prova "milionária", os bávaros somaram o terceiro triunfo em três jogos no Grupo E, o qual lideram, de forma destacada, com nove pontos.

Por seu lado, o Benfica mantém-se no segundo lugar, com quatro pontos, mas tem agora o FC Barcelona à perna, uma vez que os catalães bateram o Dinamo Kiev por 1-0, com um tento de Gerard Piqué, e têm três, mais dois do que os ucranianos, últimos colocados.

Já o Grupo F é agora liderado, de forma isolada, pelo Manchester United, com seis pontos, muito graças ao internacional português Cristiano Ronaldo, que assegurou a reviravolta dos "red devils" diante da Atalanta (3-2), em Old Trafford.

Mario Pasalic e Merih Demiral, ainda na primeira parte, consumaram o 12.º jogo seguido do United a sofrer golos em casa, só que Marcus Rashford - que assinou o 300.º tento dos "red devils" na "era" Ole Gunnar Solskjaer -, e Harry Maguire repuseram a igualdade após assistências de Bruno Fernandes, antes de Ronaldo, aos 82 minutos, faturar o golo do triunfo, tal como já tinha sucedido na ronda anterior, frente ao Villarreal (2-1).

Com o primeiro desaire na prova, a formação de Bérgamo foi alcançada no segundo lugar pelo Villarreal, que venceu por 4-1 no reduto do Young Boys e passou a somar os mesmos quatro pontos dos italianos, enquanto os suíços caíram para a última posição, com três.

Além do Bayern e do Villarreal, também o Chelsea aplicou uma chapa quatro, na receção ao Malmo (4-0), para o Grupo H, com tentos de Andreas Christensen, Jorginho, que converteu duas grandes penalidades, e Kai Havertz.

Os campeões europeus continuam no segundo lugar, com seis pontos, atrás da líder Juventus (nove), um dos quatro emblemas que seguem 100 por cento vitoriosos na prova, juntamente com Bayern, Liverpool e Ajax. O sueco Dejan Kulusevski marcou, aos 86 minutos, o tento decisivo dos bianconeri no terreno do Zenit (1-0).

O único nulo (0-0) registado nesta terceira jornada da Champions aconteceu em França, onde o Lille, com José Fonte, Tiago Djaló e Renato Sanches de início, e Xeka a entrar no segundo tempo, empatou com o Sevilha, resultado esse que permitiu ao Salzburgo reforçar ainda mais o primeiro lugar do Grupo G, com sete pontos.

Os austríacos bateram por 3-1 o Wolfsburgo e têm mais quatro pontos do que os espanhóis (três) e mais cinco face a franceses e germânicos, ambos com dois.

A quarta jornada da Liga dos Campeões está agendada para os dias 2 e 3 de novembro.