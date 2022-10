Benfica, FC Porto e Sporting já ajudaram a um recorde na Champions

Nunca as equipas lusas tinham chegado aos 27 pontos na fase de grupos. O máximo eram 26.

A quinta jornada da Champions foi muito positiva para os clubes portugueses. Pela primeira vez os participantes lusos conseguem na mesma época somar 27 pontos na fase de grupos, ultrapassando o registo de 2014/15, de 26 pontos. Benfica (11 pontos), FC Porto (9) e Sporting (7) podem, contudo, melhorar o registo, dado que falta ainda uma jornada.

Os triunfos de Benfica e FC Porto, neste caso com a conjugação do resultado entre o Atlético de Madrid e Leverkusen, colocaram as duas equipas nos oitavos de final da competição. Já o Sporting, com o empate em Londres, adia para última jornada as decisões. A perspetiva é muito positiva já que os leões necessitam apenas de um empate para seguir em frente e irão jogar contra ao Eintracht Frankfurt, que venceram na Alemanha por 3-0.

Na última jornada, se tudo correr de feição às equipas lusas, poder-se-ão juntar mais nove pontos ao recorde. Por outro lado, existe uma possibilidade bem real de, pela primeira vez, três clubes nacionais disputarem na mesma temporada os oitavos de final da Liga dos Campeões.