Benfica empata com PSV e junta-se a Sporting e FC Porto na fase de grupos da Champions

Encarnados empataram 0-0 em Eindhoven e juntam-se a Sporting e FC Porto na fase de grupos.

O Benfica está de regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões, juntando-se a Sporting e FC Porto. Os encarnados empataram, 0-0, com o PSV, em Eindhoven, na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da principal competição europeia de clubes, e com este resultado garantiram presença entre a elite da Europa.

As águias até se viram com uma grande contrariedade logo aos 32 minutos da partida, quando Lucas Veríssimo foi expulso após ver o segundo cartão amarelo, mas aguentou o empate até final.

O emblema encarnado beneficia assim do resultado da primeira mão, um triunfo por 2-1 no Estádio da Luz, para se apurar para a fase de grupos da Champions.