Benfica empata com Liverpool, mas despede-se da Liga dos Campeões

Benfica empatou com Liverpool

Redação com Lusa

A formação encarnada não chega às meias-finais da principal prova de clubes desde 1989/90

O Benfica falhou o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, ao empatar 3-3 no reduto do Liverpool, em encontro da segunda mão dos quartos de final.

Em Anfield Road, Konaté (21 minutos) e Roberto Firmino (55 e 65) marcaram os golos dos reds, enquanto Gonçalo Ramos (32), Yaremchuk (73) e Darwin Núñez (82) faturaram para as águias, que tinham perdido na Luz por 3-1.

A formação encarnada, que não chega às meias-finais da principal prova de clubes desde 1989/90, caiu pela quinta vez nos quartos de final na "era Champions" (desde 1992/93), replicando 1994/95, 2005/06, 2011/12 e 2015/16.