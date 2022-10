Benfica e FC Porto nos oitavos, Sporting a um ponto. Confira as equipas apuradas

Há ainda quatro vagas por atribuir na próxima semana

O FC Porto é a segunda equipa portuguesa apurada para os oitavos de final da Liga dos Campeões, juntando-se ao Benfica - que confirmou a passagem na terça-feira -, enquanto o Sporting sai de Londres com um precioso empate com o Tottenham e o sonho do apuramento adiado por uma semana.

Para o Grupo B, o FC Porto foi a Brugge ganhar por 4-0, exatamente o resultado choque que os belgas tinham conseguido no Estádio do Dragão, numa vingança de sabor perfeito. Mais, a qualificação para os oitavos ficava já decidida hoje, se o Atlético de Madrid não ganhasse ao Leverkusen.

E assim foi, no jogo da noite, no Metropolitano da capital de Madrid, com o 2-2 entre os espanhóis e os bávaros a 'jogar' a favor do FC Porto.

Contas feitas no grupo, Club Brugge, com dez pontos, e FC Porto, com nove, serão primeiros e segundos e apuram-se. O Atlético tem agora cinco pontos contra quatro do Leverkusen e vai ao Dragão para 'segurar' a Liga Europa, e nada mais do que isso.

O grupo D ficou ainda muito embrulhado, depois do 1-1 entre Tottenham e Sporting e da vitória do Eintracht de Frankfurt sobre o Marselha, por 2-1, um conjunto de resultados que deixa o Sporting dependente de um empate, para a semana, na receção aos germânicos.

O Tottenham tem oito pontos, Sporting e Eintracht sete e o Marselha seis - todos podem apurar-se ainda e dependem de si.

Em Londres, Edwards marcou para o Sporting, aos 22, e Betancur empatou, aos 80. Mesmo nos descontos, Kane marcou, mas foi anulado por fora de jogo.

Kamada adiantou os germânicos aos três minutos, em Frankfurt, e Guendouzi empatou aos 22. O golo da vitória do Eintracht foi de Kolo Muani, aos 27.

AS EQUIPAS APURADAS

Nápoles, Inter Milão, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Club Brugge, FC Porto, Benfica, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Real Madrid e Paris Saint-Germain são as 12 equipas já apuradas para os oitavos de final, com quatro vagas ainda por atribuir na próxima semana.