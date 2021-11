Bayern pode gerir o grupo contra o Benfica? Nagelsmann não fecha a porta

Conferência de imprensa de antevisão de Julian Nagelsmann, antes do confronto com o Benfica

Alphonso Davies é importante no grupo? "Muito. Está sempre de bom humor, canta, ri, esse lado humano é muito importante, porque é muito positivo. É uma ótima pessoa, e depois tem muita velocidade no campo e tem muito potencial que pode desenvolver. Ele ainda não terminou o seu desenvolvimento, vai ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Estamos a ver o que pode melhorar, mas o facto de ele ser boa pessoa é uma boa base."

Jogo 100 de Lewandowski: "É algo muito importante, parabéns para ele, é um jogador que sempre consegue adaptar o seu estilo de jogo. No Dortmund, por exemplo, não conseguiam pará-lo, então faziam muitas faltas sobre ele. Agora mudou um pouco, move-se entre linhas, mas é muito difícil pará-lo. Só a funcionar como equipa se pode defender o Lewandowski, tem uma dinâmica incrível, como entra nos cruzamentos, ao primeiro poste, não vais conseguir pará-lo durante todo o jogo."

Davies pode jogar? E Hernández? "Davies teve problemas musculares, vamos ver quem vai jogar, podem descansar alguns que fizeram muitos jogos, para não cansar demais os jogadores. Em conjunto com o departamento médico vou ver isso. Lucas Hernández teve um pequeno inchaço, um inchaço na perna, mas desapareceu. Mas tem jogado muito. De qualquer forma acho que amanhã vai estar tudo bem com ele."​​​​

Upamecano? "Tem chances de jogar amanhã."