Bayern e PSG vão "reeditar" a última final da Liga dos Campeões. Há duelos lusos em perspetiva

Sorteio dos quartos-de-final e o emparelhamento das meias-finais da competição milionário realizou-se nesta sexta-feira. Um dos jogos poderá ter quatro portugueses em campo

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, realizado esta sexta-feira, ditou a "reedição" da final da última edição da prova milionária, que decorrera no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 23 de agosto de 2020, e que culminou com a sexta conquista da "orelhuda" pelos alemães.

O último jogo decisivo da principal competição europeia de clubes, que terminou com um resultado de margem mínima (1-0), foi então decidido pelo avançado Kingsley Coman, à passagem do minuto 59, ao bater o guarda-redes Keylor Navas.

No próximo mês de abril, a equipa bávara vai então voltar a defrontar formação francesa na prova, desta feita em jogo da primeira mão dos quartos de final, agendado para o dia 4. A decisão do apuramento para as meias-finais da Champions será depois tomada no dia 14.

Para atingir esta etapa adiantada, na qual restam as oito melhores equipas europeias, o Bayern de Munique eliminou os italianos da Lazio, enquanto o Paris Saint-Germain deixou os espanhóis do Barcelona pelo caminho.

O sorteio dos 'quartos' ditou também o confronto, com internacionais portugueses à mistura, entre o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, e o Borussia Dortmund, no qual alinha Raphael Guerreiro. Nos oitavos de final, os ingleses bateram os também alemães do Borussia Monchengladbach e os germânicos superaram o Sevilha.

Quanto ao Liverpool de Diogo Jota, equipa inglesa que atirou o Leipzig para fora da Champions na ronda anterior, vai agora medir forças com os espanhóis Real Madrid, equipa que mais vezes ergueu a "orelhuda" e que ultrapassou, recentemente, os italianos da Atalanta.

O outro jogo sorteado nos quartos da Liga dos Campeões vai opor o campeão português FC Porto, carrasco da Juventus de Cristiano Ronaldo, à formação britânica do Chelsea, que eliminou o Atlético de Madrid de João Félix e que atravessa um notável momento de forma sob orientação de Thomas Tuchel.

A última vez que as duas equipas se enfrentaram foi a 9 de dezembro de 2015, em jogo relativo à fase de grupos da competição europeia, no qual os londrinos venceram por 2-0, com autogolo de Marcano e um tento de Willian. Nessa altura, José Mourinho era o treinador dos blues.

Os jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões serão disputados a 6 e 7 de abril, enquanto os encontros da segunda mão estão agendados para os dias 13 e 14 do mesmo mês.

O sorteio realizado em Nyon, na Suíça, ditou que, em caso de apuramento para as meia-finais, o FC Porto terá pela frente o vencedor da eliminatória entre Real Madrid e o Liverpool. A segunda meia-final será disputada pelos vencedores dos embates Bayern-PSG e Manchester City-Borussia Dortmund.

A final da atual edição da Liga dos Campeões será disputada no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, no dia 29 de maio.