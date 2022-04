Bayern assinaria um 9-3 e, no final da eliminatória, Villarreal perguntou nas redes: "De certeza?"

Submarino Amarelo lembrou publicação do gigante alemão na altura do sorteio. Empate a uma bola na Allianz Arena leva o clube espanhol pela segunda vez às meias-finais

De uma forma surpreendente, o Villarreal conseguiu eliminar o Bayern de Munique e garantir o passaporte para as meias-finais da Liga dos Campeões. O clube alemão demonstrou confiança na altura do sorteio e, depois de vencer no campo, o Submarino Amarelo não perdoou.

"De certeza?", partilhou o emblema espanhol, em resposta a um tweet do Bayern, que pediu aos adeptos um prognóstico para o resultado da eliminatória e que assinaria um 9-3 proposto por um deles.

Recorde-se que, no final do jogo de Munique, que terminou empatado a uma bola, Dani Parejo, uma das figuras do Villarreal, veio a público criticar Julian Nagelsmann.