A conta brasileira do Bayern no Twitter escreveu um tweet dirigido a Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o jogo que os alemães venceram por 5-2. "Todo respeito do mundo ao míster", pode ler-se. Recorde-se que o atual técnico do Benfica já passou pelo Brasil, ao serviço do Flamengo, onde é carinhosamente conhecido por "míster".