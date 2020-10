Barcelona vence Juventus no jogo da noite: a síntese da Liga dos Campeões

Bruno Fernandes, Trincão e Danilo foram os portugueses a sorrir neste dia de Liga dos Campeões.

O Barcelona, com Lionel Messi, venceu hoje a Juventus, sem Cristiano Ronaldo, por 2-0, resultado que não espelha a superioridade total dos catalães em Turim, na segunda jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

A formação catalã teve logo várias oportunidades no primeiro minuto e partiu para um jogo em que esteve sempre por cima, valendo aos italianos a cerimónia e falta de pontaria e eficácia de Messi, Dembélé, Griezmann e, mais tarde, Ansu Fati.

Ainda assim, os golos do francês Dembélé, aos 14 minutos, com um remate feliz de fora da área, com tabela em Chiesa, depois de um passe de Messi, e um penálti do argentino, já os 90+1, após falta de Bernardeschi sobre Fati, foram suficientes.

Messi, que já tinha somado um penálti e uma assistência no primeiro jogo (5-1 ao Ferencvaros), passou a contar 117 golos na Champions, em 145 encontros, e já 70 na fase de grupos, em apenas 74 presenças. Ronaldo, com covid-19, não pôde responder.

Quanto à Juventus, destaque para o facto de ter colocado por três vezes a bola na baliza de Neto, sempre pelo espanhol Álvaro Morata, que em todas as jogadas estava em fora de jogo.

Com este resultado, o onze do holandês Ronald Koeman, que vinha de um traumático 1-3 na receção ao Real Madrid, passou a somar seis pontos, com a Juve a segurar o segundo lugar, com três, face ao empate (2-2) entre Ferencvaros e Dínamo Kiev.

Em Budapeste, os ucranianos chegaram ao intervalo a vencer por dois golos, apontados por Viktor Tsygankov, aos 28 minutos, de penálti, e o uruguaio Carlos de Pena, aos 41, mas, na segunda parte, o norueguês Tokmac Nguen, aos 59, e o marfinense Franck Boli, aos 90, restabeleceram a igualdade. Somam ambos um ponto.

No Grupo H, é o Manchester United que lidera sozinho, depois de uma impensável goleada por 5-0 na receção ao Leipzig, num embate em que a figura foi Marcus Rashford, que só entrou aos 63 minutos e ainda conseguiu um hat-trick (74, 78 e 90+2).

Mason Greenwood, aos 21 minutos, e o francês Anthony Martial, aos 87, de grande penalidade, apontaram os outros tentos dos red devils, num jogo em que Bruno Fernandes só entrou aos 68, ainda a tempo de somar uma assistência.

Os ingleses somam seis pontos e os alemães os mesmos três do Paris Saint-Germain, que, mesmo dizimado por lesões, incluindo a de Neymar, hoje substituído, venceu por 2-0 na casa do Basaksehir, com um "bis" do italiano Moise Kean (64 e 79 minutos) e grande jogo de Danilo Pereira como central.

No Grupo F, o Club Brugge voltou a marcar pontos, ao empatar 1-1 na receção à Lazio, depois do triunfo por 2-1 face ao Zenit, na Rússia. Os italianos marcaram primeiro, pelo argentino Joaquín Correa (14 minutos), mas Hans Vanaken empatou, de penálti (42).

Transalpinos e belgas somam quatro pontos, mais um do que o Borussia Dormund, vencedor por 2-0 face ao Zenit, com Raphaël Guerreiro a full time. Marcaram o inglês Jadon Sancho, aos 78 minutos, de penálti, e o norueguês Erling Haaland, aos 90+1.

Quanto ao Grupo E, que havia registado dois empates na primeira ronda, fugiram o Chelsea e o Sevilha.

Os ingleses golearam fora o Krasnodar por 4-0, com tentos Callum Hudson-Odoi (37 minutos), do alemão Timo Werner (76, de penálti), do marroquino Ziyech (80) e do norte-americano Pulisic (90), enquanto os espanhóis bateram em casa o Rennes por 1-0, com um tento do avançado holandês Luuk de Jong (56).