Barcelona vence D. Kiev, continua isolado no grupo G, mas não convence

Messi deu vantagem ao Barcelona no desafio caseiro contra o desfalcado Dínamo de Kiev

Terceira vitória seguida da formação blaugrana na fase da Liga dos Campeões. Ter Stegen foi homem "elástico" na baliza contra uma equipa ucraniana muito desfalcada

O Barcelona venceu, esta quarta-feira, o Dínamo de Kiev, por 2-1, numa exibição pouco convincente em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado em Barcelona, e manteve a liderança isolada do grupo G.

A equipa blaugrana protagonizou um início dominador, jogando a bel-prazer em ataque posicional no meio-campo ucraniano, que ficou em desvantagem no marcador logo aos cinco minutos, com Messi a cobrar um penálti.

Nos dois minutos seguintes, o capitão do Barcelona disparou à barra e Griezmann, no lance posterior, desperdiçou uma oportunidade clamorosa para marcar ao segundo poste, já com Neshcheret batido.

O Dínamo de Kiev, desfalcado de 12 jogadores devido a lesões e à pandemia, soltou-se das "amarras" e, aos 35 minutos, Buyalskyy pôs em sentido o Barcelona, com um cabeceamento que Ter Stegen defendeu graças a reflexos apurados - o alemão regressou à titularidade após longa paragem por lesão.

O experiente técnico Lucescu revigorou mentalmente o Dínamo de Kiev ao intervalo, com este a surgir mais acutilante e a atacar a baliza blaugrana por vários lados.

Aos 46 minutos, Ter Stegen fez uma mancha a remate de Tsygankov e saiu-se, corajosamente, para impedir o remate de Supriaga, que se isolara aos 53 minutos. A equipa do Barcelona estava mais passiva, assistindo à supremacia do adversário, pouco interligada e Koeman mostrava insatisfação.

Pelo meio, Kedziora cabecou para o fundo da baliza do guardião alemão, mas o golo fora invalidado após a bola ter saído pela linha de fundo antes da finalização, na sequência de um pontapé de canto.

Sem nada que o fizesse prever, o defesa Piqué, aos 65 minutos, foi à área mostrar como se faz e cabeceou certeiro para a baliza de Neshcheret, tornando ainda mais difícil a missão do Dínamo de Kiev, que não baixou os braços.

Apostando numa estratégia de exploração de transições para apanhar em contrapé o setor defensivo do Barcelona, o que conseguiu várias vezes, Tsygankov obrigou Ter Stegen a mais uma defesa, aos 67 minutos, ao apanhar o ucraniano só pela frente.

O (justo) golo do Dínamo de Kiev surgiu pouco depois de o português Trincão saltar do banco de suplentes. Aos 75 minutos, Ter Stegen não foi capaz de impedir a recarga de Tsygankov na pequena área e o balançar das redes espanholas.

O Dínamo de Kiev voltara a reerguer-se perante o Barcelona, controlou novamente os ritmos de jogo, mas foram os da casa que estiveram mais perto de marcar, por intermédio de Dembele, pondo Neshcheret a voar para uma notável defesa, aos 79 minutos.

Com o terceiro triunfo seguido na Champions, o Barcelona, que defrontou o Dínamo de Kiev pela sexta vez em competições europeias, manteve-se na liderança do Grupo G, agora com nove pontos em três jornadas disputadas.