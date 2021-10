À terceira foi de vez: Barcelona estreia-se a vencer na Liga dos Campeões

EM ATUALIZAÇÃO

Num jogo de "tudo ou nada", dados os zero pontos nos dois jogos anteriores, o Barcelona pôs fim a essa fase improdutiva ao alcançar, esta quarta-feira, a primeira vitória no grupo E da Liga dos Campeões, ao bater o Dínamo de Kiev, por 1-0.

Em jogo da terceira ronda, o triunfo sobre a formação ucraniana, que não fez qualquer remate dirigido à baliza de Ter Stegen, foi garantido pelo golo solitário de Piqué, marcado aos 36 minutos, na sequência de um cruzamento antecipado de Depay.

A vitória inaugural no grupo E da Liga dos Campeões permite ao Barcelona ascender ao terceiro lugar, com três pontos, agora mais um do que o último classificado Dínamo. Os blaugranas estão, à condição, a um ponto do vice Benfica (menos um jogo).

Além de se ter estreado a vencer na presente edição da competição milionária, após derrotas com Bayern e Benfica, embora com uma exibição pouco ou nada brilhante em Camp Nou, o Barça também marcou o primeiro golo em três jogos disputados.