Barcelona empata com Inter em jogo de loucos. Assista aos seis golos

O Barcelona empatou esta quarta-feira na receção ao Inter (3-3), em jogo da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Ousmane Dembélé, colocou os catalães em vantagem aos 40 minutos, mas golos de Nicolò Barella (50') e Lautaro Martínez (63') assinalaram a reviravolta no marcador. Lewandowski ainda voltou empatar o jogo, aos 82' e, após golo de Gosens voltar a colocar os italianos na frente (89'), o goleador polaco ainda arrancou novo empate, desta vez final, aos 90+2'.

Ousmane Dembélé coloca Barcelona em vantagem (1-0):

Dembélé a meter o Camp Nou em festa



@ChampionsLeague | @FCBarcelona 1 x 0 @Inter#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/JNw8Pan6NS - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

Barella empata a partida (1-1):

Piqué a sinalizar que está "seguro"



@ChampionsLeague | @FCBarcelona 1 x 1 @Inter#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/g8g0mAeHL8 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

Lautaro assinala a reviravolta (1-2):

A classe de Lautaro



@ChampionsLeague | @FCBarcelona 1 x 2 @Inter#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/BjuNxdXDNo - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

Lewandowski restitui igualdade:

Lewandowski e é só ✨



@ChampionsLeague | @FCBarcelona 2 x 2 @Inter#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/SXnGqYFKUs - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

Gosens volta a colocar o Inter na frente:

Gosens a tentar mandar o Barça para fora da Champions



@ChampionsLeague | @FCBarcelona 2 x 3 @Inter#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/1s5YL0CIom - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022

Lewandowski arranca o empate, desta vez de forma definitiva:

Quem tem Lewandowski...



@ChampionsLeague | @FCBarcelona 2 x 3 @Inter#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/6TBzXmJWTT - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 12, 2022