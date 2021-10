Barcelona assume que duelo com Dínamo Kiev será de "tudo ou nada"

Espanhóis e ucranianos, separados por um ponto, vão defrontar-se na terceira jornada da fase de grupos da Champions

O treinador holandês Ronald Koeman e o futebolista argentino Sergio Aguero (FC Barcelona) assumiram hoje que a receção de quarta-feira ao Dínamo Kiev assume foros de "tudo ou nada" no grupo E da Liga dos Campeões.

"Amanhã (quarta-feira), jogamos tudo, o nosso futuro na "Champions". Se quisermos passar à fase seguinte, não temos alternativa que não somar pontos. Depois de perder dois jogos, temos de ganhar, não há outra hipótese", disse o antigo defesa-central, que brilhou na equipa catalã, e também ex-técnico do Benfica.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira ronda do grupo E, marcado para as 17:45, Koeman aproveitou, ao mesmo tempo, para baixar as expectativas, sublinhando que o 'Barça' está a tentar ainda chegar ao mesmo nível das outras equipas, mas com jogadores jovens ou atletas que estiveram lesionados.

"Os outros clubes evoluíram muito nos últimos cinco anos. O FC Barcelona, por seu lado, regrediu. Não sei por quê, porque não estava no banco (de treinador). Mas é a realidade. Há equipas com plantéis com 23 internacionais, isso conta, forçosamente", justificou.

O treinador dos 'blaugrana' apelou ainda aos jogadores mais experientes da sua equipa para darem "o exemplo".

Um desses casos é o do ponta de lança argentino 'Kun' Agüero, que está de volta após um período de lesão, e também ele reforçou que o FC Barcelona tem de "ganhar, sim ou sim".

"Temos de ganhar, sim ou sim. Se não, estamos quase fora da "Champions". Com a ajuda dos adeptos, vamos tentar ganhar os três pontos", prometeu.

O Barcelona está na última posição do agrupamento, ainda sem pontos, depois de duas derrotas por 3-0 com Bayern Munique e Benfica, enquanto o Dínamo Kiev é terceiro, com o ponto (0-0) da receção ao Benfica, na ronda inaugural.

O grupo E é comandado pelo Bayern Munique, com seis pontos, enquanto os 'encarnados' têm quatro. Os conjuntos bávaro e português defrontam-se também na quarta-feira, mas pelas 20:00, no Estádio da Luz, Lisboa.