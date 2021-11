Azar de Mbemba deu empate ao Milan e FC Porto deixou San Siro com um ponto

Taremi num duelo com Tomori

Golo de Luis Díaz colocou o FC Porto a vencer logo ao sexto minuto, mas um golo na própria baliza de Mbemba, já na segunda parte, deu o empate aos italianos.

O FC Porto ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar do Grupo B da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar 1-1 com o Milan, no estádio San Siro, em encontro da quarta jornada.

Duas semanas depois do triunfo no Dragão (1-0), o colombiano Luis Díaz voltou a marcar para os azuis e brancos, logo aos seis minutos, mas o congolês Mbemba restabeleceu a igualdade, com um golo na própria baliza, aos 61.

Na classificação, o FC Porto colocou-se a quatro pontos do líder Liverpool e com mais um do que o Atlético de Madrid, equipas que se defrontam ainda esta quarta-feria em Anfield Road. O Milan somou o primeiro ponto.