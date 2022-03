Atlético vence em Old Trafford e passa aos "quartos" da Champions

Depois do empate a uma bola que se registou na primeira mão, no Wanda Metropolitano.

[O Atlético de Madrid foi a casa do Manchester United vencer por 1-0, no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e garantiu um lugar entre as oito melhores formações europeias nesta edição da Champions.

Numa primeira parte pautada pelo equilíbrio, os colchoneros chegaram ao golo da vitória aos 41 minutos. Depois de um excelente envolvimento coletivo, João Félix tocou de calcanhar para Antoine Griezmann, o internacional francês cruzou de pé direito e, ao segundo poste, o brasileiro Renan Lodi cabeceou para o fundo das redes, deixando David de Gea estático. No segundo tempo, os red devils entraram mais pressionantes, empurraram as linhas do Atlético para trás mas não conseguiram chegar à igualdade. À passagem do minuto 77, após um livre cobrado por Alex Telles, Raphael Varane cabeceou mas Jan Oblak fez a defesa da noite e evitou que o jogo fosse para prolongamento.

Desta forma, os rojiblancos juntam-se a Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique, Liverpool e Benfica nos quartos de final da prova milionária. Quarta-feira, definem-se as duas últimas vagas, com os embates entre Chelsea e Lille (o conjunto londrino venceu por 2-0 em Stamford Bridge) e Villarreal e Juventus (1-1 foi o resultado que se verificou no Estádio de la Cerámica), agendados para as 20h00.