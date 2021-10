O embate entre Atlético de Madrid e Liverpool, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, chegou ao intervalo empatado, 2-2. Veja os quatro golos da partida, com João Félix em destaque no segundo do Atlético, com uma bela jogada e a assistir depois Griezmann para o bis. Veja, abaixo.