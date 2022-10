Atlético empata com Leverkusen em jogo com final épico e o FC Porto está nos "oitavos"

Empate 2-2 na receção ao emblema alemão.

O FC Porto está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de golear o Club Brugge na Bélgica, por 4-0, e de o Atlético de Madrid empatar na receção ao Bayer Leverkusen, 2-2, num jogo com final épico.

Diaby inaugurou o marcador para o Bayer Leverkusen logo aos nove minutos da partida, Carrasco empatou, aos 22', Hudson-Odoi voltou a colocar os alemães em vantagem, aos 29', e De Paul empatou, aos 50'.

Com o resultado em 2-2, o árbitro deu por terminado o encontro, mas foi alertado pelo VAR para um possível penálti a favor do clube espanhol, acabando por apontar para a marca dos 11 metros. Na conversão da grande penalidade, Carrasco bateu para defesa do guarda-redes do Bayer, na recarga Saúl cabeceou à trave, e, de seguida, Reinildo rematou contra Carrasco. Pouco depois, o encontro terminou.

Com este resultado, o Atlético de Madrid (cinco pontos) fica matematicamente impedido de seguir em frente na prova, sendo que Club Brugge e FC Porto, primeiro e segundo classificados do grupo B, têm 10 e 9 pontos, respetivamente. O Bayer Leverkusen tem quatro. Espanhóis - defrontam o FC Porto na última jornada - e alemães - defrontam o Club Brugge - vão disputar o acesso à Liga Europa, enquanto os "dragões" e os belgas irão discutir a liderança do grupo.

