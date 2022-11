Atlético de Madrid fora das competições europeias

Emblema colchonero perdeu no Dragão, com o FC Porto, 2-1, e viu o Bayer Leverkusen empatar na receção ao Club Brugge, 0-0.

O Atlético de Madrid está fora das competições europeias, depois de perder no Estádio do Dragão, 2-1, com O FC Porto, e de ver o Bayer Leverkusen empatar na receção ao Club Brugge, 0-0.

Com estes resultados, o Bayer Leverkusen (cinco pontos) segue para a Liga Europa, enquanto o FC Porto passa para os oitavos de final da Liga dos Campeões no primeiro lugar do grupo, com 12. O Club Brugge (11) termina o grupo B no segundo posto.