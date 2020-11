Redação com Lusa

O Atlético de Madrid ocupa o segundo lugar do grupo, com quatro pontos, apenas mais dois do que o Lokomotiv.

No grupo A da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid, com João Félix entre os titulares, cedeu um empate 1-1 na visita ao Lokomotiv de Moscovo, depois de ter estado na frente, graças a um golo do central uruguaio Jose Maria Giménez, aos 18 minutos.

A vantagem acabou por durar pouco tempo, já que aos 25 minutos, Anton Miranchuk fixou a igualdade, na sequência de uma grande penalidade cometida pelo ex-portista Hector Herrera -que assistira para o primeiro golo -, num encontro no qual o internacional português Éder não saiu do banco de suplentes dos russos.

