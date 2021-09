Atlético de Madrid consegue reviravolta diante do Milan nos minutos finais

Golo de Luís Suarez deu a vitória ao Atlético de Madrid diante do Milan, esta terça-feira, no estádio San Siro.

O reencontro dos adeptos do Milan com a Liga dos Campeões no estádio San Siro após pouco mais de sete anos teve um sabor amargo. A equipa italiana inaugurou o marcador, mas teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e não conseguiu segurar a força do Atlético de Madrid, que conseguiu a reviravolta no tempo de compensação.

O avançado português Rafael Leão marcou o golo do Milan no minuto 20. Mas Franck Kessie, que já tinha recebido um cartão amarelo aos 15' voltou a ser admoestado novamente e acabou expulso aos 29 minutos.

Com um a mais, o Atlético de Madrid partiu para o ataque. A reação veio nos minutos finais do segundo tempo. Primeiro, com golo de Griezmann, aos 84'. A reviravolta veio com uma grande penalidade convertida por Luís Suarez, aos 90+7 minutos.

Com o resultado, a equipa espanhola chegou aos 4 pontos e está dois atrás do Liverpool, líder do grupo B, que esta noite venceu o FC Porto (5-1) no Dragão. A equipa portuguesa vem em seguida, em terceiro, com um ponto. O Milan ainda não pontuou na competição.