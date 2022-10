Atenção FC Porto: Club Brugge apura-se em Madrid e Félix não saiu do banco

Nulo no encontro do Grupo B da Champions, o mesmo do FC Porto. Belgas estão nos oitavos de final.

O Club Brugge continuar a surpreender na atual edição da Liga dos Campeões. Depois de três vitórias seguidas, uma delas por 4-0 no Dragão, o campeão belga somou um precioso pontos em casa do Atlético, na quarta ronda da prova, e garantiu o apuramento para os oitavos de final.

Apesar da maior posse de bole e remates à baliza, a formação de Simeone não encontrou o caminho do golo e nem chegou a lançar João Félix em campo: o português foi suplente não utilizado.

Sowah, jogador do Club Brugge, foi expulso ao minuto 82, mas os belgas aguentaram o nulo no marcador, passando agora a somar dez pontos. Já o Atlético passa a ter quatro pontos no Grupo B e aguarda pelo desfecho do jogo entre Bayer Leverkusen e FC Porto, ambos com três.