Atenção FC Porto: Atlético de Madrid sofre baixa importante

Marcos LLorente lesionou-se na derrota do Atlético na casa do Club Brugge (0-2).

O Atlético de Madrid, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, recebeu más notícias esta quarta-feira, após ter sido derrotado por 0-2 na casa dos belgas do Club Brugge, numa partida relativa à terceira jornada da prova.

De acordo com o jornal Marca, Marcos Llorente, ala espanhol que sofreu uma lesão muscular aos 33 minutos do desaire com o Brugge, vai ficar afastado dos relvados entre quatro a cinco semanas, tendo inclusive a sua chamada ao Mundial de 2022 em risco.

É de referir que o conjunto orientado por Diego Simeone vai dirigir-se ao Estádio do Dragão no dia 1 de novembro, num jogo da última jornada da fase de grupos da Champions.

O Atlético de Madrid ocupa atualmente o último lugar do Grupo B da Liga dos Campeões, com os mesmos três pontos que soma o Bayer Leverkusen (terceiro) e o FC Porto (segundo). O surpreendente Club Brugge é o líder isolado da poule, com nove pontos.