Atenção Benfica: Juventus prepara regresso de dois pesos pesados

Paul Pogba e Federico Chiesa estão a acelerar para serem opções da Juve na visita ao Estádio da Luz.

A Juventus, adversária do Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões, ainda procura somar os primeiros pontos na prova, depois de ter sido derrotada por 1-2 na deslocação ao PSG e na receção ao Benfica.

Os próximos desafios da Vecchia Signora na liga milionária serão diante dos israelitas do Maccabi Haifa, que também continuam a zeros na Champions, seguindo-se depois uma visita ao Estádio da Luz, um jogo em que o conjunto de Turim espera contar com o regresso de dois pesos pesados na equipa.

De acordo com os italianos do Tuttosport, a partida relativa à quinta jornada da Champions, que será disputada no dia 25 de outubro, poderá assinalar o regresso de Paul Pogba, que regressou esta temporada a Turim, proveniente do Manchester United, mas lesionou-se no joelho na pré-época.

Após ter optado por um tratamento mais conservador, sem recurso a cirurgia, o médio acabou por prolongar o seu tempo de ausência, sendo que o técnico Massimiliano Allegri até revelou dúvidas quanto à sua recuperação a tempo do Mundial de 2022, algo que deverá suceder.

Quem também se prepara para voltar aos relvados é Federico Chiesa, extremo italiano que se encontra a recuperar de uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho, sofrida ainda na temporada transata. A mesma fonte assegura que o extremo está a acelerar para ser opção no segundo embate com as águias.