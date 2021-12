Atenção, Benfica: Barça não vai contar com Ansu Fati na visita a Munique

Lesão do extremo não ficar resolvida antes da partida decisiva para a Champions

Promete ser uma das figuras do Barcelona de Xavi, mas no primeiro duelo decisivo do novo treinador não estará presente, ao que tudo indica. Ansu Fati não deve viajar com o Barcelona até Munique para a última jornada da CHampions.

Segundo o jornal AS, até se esperava que, durante a semana, o internacional espanhol regressasse aos treinos, mas o departamento médico decidiu aguardar até domingo. Precisamente, chegando ao fim de semana, a conclusão a que se chegou é que o jogador ainda precisa de mais tempo de recuperação.

A seis de novembro, Ansu Fati lesionou-se, mas esperava-se que já estivesse disponível para o derradeiro jogo na liga milionária. No entanto, a lesão é numa zona sensível da coxa esquerda e, no sentido de proteger a integridade física do atleta, bem como o futuro próximo, a decisão deverá mesmo passar pela ausência do encontro com o Bayern, muito importante para as contas do Benfica na Champions.