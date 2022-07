Atenção Benfica: AEK Larnaca causa uma pequena surpresa na Dinamarca

Empate na Dinamarca com o Benfica atento

Empate a um golo com o Midtjylland. Vencedor da eliminatória defronta as águias.

O Midtjylland, campeão dinamarquês, não traduziu em campo o aparente favoritismo e empatou em casa, a um golo, frente ao AEK Larnaca, de Chipre, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A formação visitante chegou mesmo a estar na frente do marcador, depois de Gyurcso ter marcado ao minuto 81, valendo ao Midtjylland a reação pronta, aos 84', com o golo de Sviatchenko.

O Benfica, recorde-se, defronta o vencedor deste duelo na terceira pré-eliminatória e, se seguir em frente, terá ainda um play-off antes da fase de grupos da prova milionária. O primeiro encontro disputa-se a 2 ou 3 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa, e o segundo a 9 do mesmo mês, na Dinamarca ou no Chipre.

No play-off (16 e 17 e 23 e 24 de agosto), com sorteio a 2 de agosto, o Benfica poderá defrontar Mónaco (França), PSV Eindhoven (Países Baixos), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Sturm Graz (Áustria) ou o Fenerbahçe (Turquia), orientado por Jorge Jesus.