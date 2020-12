Atalanta vence em Amesterdão e carimba passaporte para os "oitavos"

Equipa italiana juntou-se ao Liverpool nos apurados do grupo D.

A Atalanta assegurou esta quarta-feira a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões pelo segundo ano seguido, ao vencer por 1-0 na visita ao Ajax, na decisão pelo segundo lutar do grupo D.

Com o líder do grupo, Liverpool, já garantido na próxima fase, holandeses e italianos lutavam pela outra vaga, que acabou por ser conquistada pela formação de Bérgamo na sexta e última jornada, graças a um golo do avançado colombiano Luis Muriel, aos 85 minutos, numa altura em que o Ajax jogava com 10 elementos, por expulsão de Ryan Gravenberch, aos 79.

A Atalanta fechou o grupo com 11 pontos, menos dois do que o Liverpool e mais quatro do que o Ajax, que ficou no terceiro posto, com sete, e segue para a Liga Europa. No último posto ficou o Midtjylland, com dois pontos e que, no derradeiro encontro, empatou 1-1 com o Liverpool.

Os "reds", com o internacional português Diogo Jota no onze, marcaram logo no primeiro minuto, por intermédio do egípcio Mohamed Salah, só que os dinamarqueses fixaram a igualdade através de Alexander Scholz, aos 62, de grande penalidade.

Com três vagas ainda por decidir, estão já apurados para os oitavos de final Liverpool, Atalanta, Bayern de Munique, Manchester City, FC Porto, Chelsea, Sevilha, Borussia Dortmund, Lázio, Juventus, Barcelona, Leipzig e Paris Saint-Germain.

Os parisienses garantiram o primeiro lugar do grupo H, ao golearem o Basaksehir por 5-1, depois de na terça-feira o encontro ter sido suspenso, em virtude de um alegado comportamento racista do quarto árbitro, o romeno Sebastian Costantin Coltescu, para com o treinador-adjunto dos turcos, Pierre Webó.

Antes de o jogo ser retomado ao minuto 14, os jogadores de PSG e Basaksehir, e os elementos da nova equipa de arbitragem designada pela UEFA ajoelharam-se no relvado, num ato de condenação do racismo e apoio ao movimento "Black Lives Matter".

No futebol jogado, os avançados Neymar e Mbappé foram os artífices da goleada aplicada pelos vice-campeões europeus, sendo que o brasileiro marcou por três vezes, aos 21, 38 e 50 minutos, enquanto o francês bisou, aos 42, de grande penalidade, e 62. O tento dos visitantes foi anotado por Mehmet Topal, aos 57.

Com o triunfo, o PSG, que contou com o internacional português Danilo Pereira, terminou no primeiro lugar do grupo H, com 12 pontos, os mesmos do Leipzig, que foi segundo colocado. O Manchester United foi terceiro, com nove, e o Basaksehir último, com três.