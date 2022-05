As razões para o atraso no início da final da Liga dos Campeões

As longas filas, sobretudo vermelhas, cor do Liverpool, eram visíveis no exterior do recinto desportivo, na capital francesa. Mas há vídeos que mostram outra realidade

O início da final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, em Paris, foi atrasado em mais de meia hora, por "razões de segurança". Essa foi a única informação dada pela UEFA.

A verdade é que segundo a agência noticiosa France-Presse, grupos numerosos de adeptos tentaram "furar" os controlos de bilhética e segurança em torno do Stade de France, o que atrasou a entrada dos fãs no recinto. As longas filas, sobretudo vermelhas, cor do Liverpool, eram visíveis no exterior do recinto desportivo, na capital francesa.

A Associated Press reportou a presença de adeptos sem bilhetes envolvidos em confrontos com os stewards do estádio. A verdade é que existem vídeos, publicados nas redes sociais, que revelam também adeptos espanhóis, e não apenas ingleses, a saltarem a vedação para evitarem os controlos de bilhetes.

A imprensa espanhola, especialmente os desportivos de Madrid, reportaram que houve mesmo necessidade de uma intervenção da polícia de choque, que utilizou mesmo gás pimenta para dispersar grupos de adeptos. A área VIP, refere o jornal AS, teve de ser reforçada em termos de elementos de segurança, uma vez que estava a ser alvo de pressão de muitos adeptos que tentavam assistir ao jogo.