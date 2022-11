As equipas já apuradas para as oitavos e as que se despedem da Liga dos Campeões

Veja as 14 equipas já apuradas na Champions

Equipas já apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões:

Nápoles (1.º do Grupo A)

Liverpool (2.º do Grupo A)



FC Porto (1.º do Grupo B)

Club Brugge (2.º do Grupo B)



Bayern (1.º do Grupo C)

Inter (2.º do Grupo C)



Eintracht Frankfurt (1.º do Grupo D)

Tottenham (2.º do Grupo D)



Chelsea (Grupo E)

Real Madrid (Grupo F)



Man. City (1.º do Grupo G)

Borussia Dortmund (2.º do Grupo G)



Paris SG (Grupo H)

Benfica (Grupo H)

*Leipzig e Shakhtar Donetsk (Grupo F) e Milan e Salzburgo (Grupo E) discutem as duas vagas ainda em aberto

Equipas que seguem para a Liga Europa

Ajax (Grupo A)

Bayer Leverkusen (Grupo B)

Barcelona (Grupo C)

Sporting (Grupo D)

Sevilha (Grupo G)

Equipas afastadas das competições europeias:

Rangers (Grupo A)

At. Madrid (Grupo B)

Viktoria Plzen (Grupo C)

Marselha (Grupo D)

Celtic (Grupo F)

Copenhaga (Grupo G)