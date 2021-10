Artur Soares Dias nomeado para apitar jogo da Liga dos Campeões

Juiz vai dirigir o segundo jogo na atual edição da competição europeia

Artur Soares Dias, árbitro português, foi nomeado pela UEFA para apitar o encontro entre o Wolfsburgo-Salzburgo, relativo à fase de grupos (G) da Liga dos Campeões, agendado para o próximo dia 2 de novembro (17h45), na Alemanha.

O juiz luso será assistido por Rui Tavares e Paulo Soares e terá Hugo Miguel como quarto árbitro, enquanto o compatriota João Pinheiro estará no videoárbitro.

Este será o segundo jogo da atual edição da Liga dos Campeões que Artur Soares Dias vai apitar. Em setembro, o árbitro foi o dono do apito no Malmo-Juventus, relativo ao grupo H da prova, que terminou com um triunfo italiano, por 0-3.