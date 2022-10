Árbitros definidos para o Marselha-Sporting e FC Porto-Leverkusen: veja

Davide Massa arbitrará o jogo do Estádio Vélodrome, marcado para as 17:45 de terça-feira. Também na terça-feira, o FC Porto recebe o Bayer Leverkusen, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, num encontro do Grupo B que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor

O italiano Davide Massa foi este domingo nomeado para arbitrar a visita do Sporting a Marselha, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o inglês Anthony Taylor estará no FC Porto-Bayer Leverkusen.

Segundo o site oficial da UEFA, Davide Massa arbitrará o jogo do Estádio Vélodrome, marcado para as 17:45 de terça-feira, tendo como auxiliares os compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio, com Davide Ghersini como quarto árbitro.

O também transalpino Paolo Valeri, assistido pelo compatriota Daniele Doveri, será o videoárbitro (VAR) no jogo da terceira jornada do Grupo D, que é comandado precisamente pelos "leões".

Também na terça-feira, o FC Porto recebe o Bayer Leverkusen, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, num encontro do Grupo B que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, que terá os compatriotas Gary Beswick e Lee Betts como assistentes e Andrew Madley como quarto árbitro.

No VAR, estará o também inglês Stuart Attwell, assistido pelo suíço Fedayi San.